Découverte sous la forêt Forêt Trampot, 8 octobre 2023, Trampot.

Découverte sous la forêt Dimanche 8 octobre, 09h30 Forêt 15 €/personne

Depuis 2 ans, suite à des travaux des spéléologues locaux, il est possible de découvrir le gouffre Hadès en ne passant plus par l’entrée historique qui est suivie d’une galerie étroite et boueuse.

Maintenant, après une descente dans un puits de 11 m de profondeur et un petit passage à « 4 pattes » les spéléologues du club Aragonite de Vittel, aidés par quelques autres spéléologues vosgiens vous feront découvrir un ancien collecteur et son affluent.

Un dépaysement total en quelques minutes !

Forêt TRAMPOT Trampot 88350 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « eric.pery@outlook.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

Trampot Gouffre

Dans l’affluent Photo : Eric PERY