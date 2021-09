Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Fôret savoir : conférence spectacle Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Annecy Haute-Savoie Annecy Forêt savoir ! En tout cas forêt en parler…

La forêt, Patrimoine naturel ou pouls de notre société ?

Mi-conférence, mi spectacle, le tableau que nous vous proposons vous fera entrer, adulte ou enfant, dans un univers complexe qui pousse à l’humilité. amaury.bain@communesforestieres.org +33 6 61 93 73 49 http://communesforestieres-aura.org/index.php?NoIDA=947 dernière mise à jour : 2021-09-04 par

