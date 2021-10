Forêt Saint-Valery-sur-Somme, 30 novembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Forêt Saint-Valery-sur-Somme

2021-11-30 18:30:00 – 2021-11-30 19:05:00

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Livre-concert (dès 4 ans) destiné aux enfants sourds et entendants | “Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les éléments et les animaux qui l’entourent. Mais la forêt est menacée ! Le loup doit partir pour trouver une autre forêt, rencontrer d’autres amis…” Forêt est une fable contemporaine qui aborde avec poésie et sensibilité les grands thèmes de notre époque : l’exil et l’écologie. Une histoire de vivre ensemble, d’amour du Vivant. Pour cette création jeune public, Eleanor Shine nous invite à tourner les pages d’un livre-concert. La musicienne aux multiples facettes nous propose un voyage musical illustré et signé en Langue des Signes Française : un spectacle destiné aux enfants sourds et entendants.

Jauge limitée, réservation part téléphone.

+33 3 22 60 39 29

serviceculturel

Saint-Valery-sur-Somme

