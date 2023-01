Les multiples facettes de la forêt d’Écouen Forêt régionale d’Ecouen Écouen Catégories d’Évènement: Ecouen

Les multiples facettes de la forêt d’Écouen Forêt régionale d’Ecouen, 16 septembre 2023, Écouen. Les multiples facettes de la forêt d’Écouen Samedi 16 septembre, 10h00 Forêt régionale d’Ecouen Un animateur nature de l’association La Case et un technicien forestier de l’AEV vous proposent une visite à deux voix de la Forêt régionale d’Ecouen. Forêt régionale d’Ecouen 5, 7 Chemin du Luat 95205 ECOUEN Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France Rejoignez-nous pour une balade au coeur de la Forêt régionale d’Écouen ! Haut lieu de l’histoire de France, elle constitue une véritable oasis de nature, ayant conservé des traces de son passé prestigieux, avec ses belles allées de chasse et son château, devenu le musée national de la Renaissance. Pour préserver cet écrin de nature situé dans un secteur très urbanisé, un forestier vous partagera tout le travail réalisé pour continuer d’y accueillir le public tout en préservant sa biodiversité.

