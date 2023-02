Qui a cambriolé Verneuil l’écureuil ? Forêt régionale de Claye-Souilly Claye-Souilly Catégories d’Évènement: Claye-Souilly

Qui a cambriolé Verneuil l’écureuil ? Forêt régionale de Claye-Souilly, 23 avril 2023, Claye-Souilly. Qui a cambriolé Verneuil l’écureuil ? Dimanche 23 avril, 14h30 Forêt régionale de Claye-Souilly Verneuil l’Écureuil s’est fait voler toutes ses provisions pour l’hiver. Menez l’enquête pour trouver le cambrioleur ! Au cœur de la forêt régionale, vous partirez à la recherche d’indices qui vous mèneront tout droit jusqu’aux suspects, identifiés grâce à des témoignages et à une clé de détermination. Une manière ludique d’apprendre quelques éléments incontournables de la biologie d’une dizaine d’espèces franciliennes ! Une récompense sera remise à chaque enfant. Animation réservée aux familles avec enfants.

Prévoir des chaussures adaptées à la météo.

