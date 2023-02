Balade Découverte « des bonnes, mauvaises Herbes » Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ Claye-Souilly Catégories d’Évènement: Claye-Souilly

Seine-et-Marne

Balade Découverte « des bonnes, mauvaises Herbes » Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’, 25 novembre 2023, Claye-Souilly. Balade Découverte « des bonnes, mauvaises Herbes » Samedi 25 novembre, 10h00 Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ Evadez-vous le temps d’une balade et apprenez à reconnaître ces « trésors de la nature » qu’on surnomme « mauvaises herbes »!

Découvrez les usages culinaires et médicinaux de ces plantes sauvages tout en apprenant à les respecter et à les préserver dans leur milieu naturel! Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ Allée des marguerites 77410 Claye-Souilly Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+00:00 – 2023-11-25T11:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Claye-Souilly, Seine-et-Marne Autres Lieu Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l'Ecole du Bois Fleuri, accès par l' Adresse Allée des marguerites 77410 Claye-Souilly Ville Claye-Souilly Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l'Ecole du Bois Fleuri, accès par l' Claye-Souilly Departement Seine-et-Marne

Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l'Ecole du Bois Fleuri, accès par l' Claye-Souilly Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/claye-souilly/

Balade Découverte « des bonnes, mauvaises Herbes » Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ 2023-11-25 was last modified: by Balade Découverte « des bonnes, mauvaises Herbes » Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l'Ecole du Bois Fleuri, accès par l' 25 novembre 2023 à côté de l'Ecole du Bois Fleuri accès par l' Claye-Souilly Allée du Gros bois Claye-Souilly Forêt régionale de Claye-Souilly

Claye-Souilly Seine-et-Marne