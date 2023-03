Balade nocturne en forêt Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ Claye-Souilly Catégories d’Évènement: Claye-Souilly

Balade nocturne en forêt Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’, 24 juin 2023, Claye-Souilly. Balade nocturne en forêt Samedi 24 juin, 19h30 Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ Au cours d’une marche sensorielle en groupe, nous découvrirons ensemble, en toute sécurité, les ambiances forestières nocturnes, les bruits de la faune locale, les odeurs décuplées, la vision de nuit. Nous développerons nos sens pour être à l’aise dans l’immersion de ce milieu.

Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Forêt régionale de Claye-Souilly, Allée du Gros bois, à côté de l’Ecole du Bois Fleuri, accès par l’ Allée des marguerites 77410 Claye-Souilly Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

