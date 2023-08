FESTIVAL DE LA FORÊT FANTASTIQUE Forêt Parc Vittel, 1 septembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

La 4ème édition du Festival de la Forêt Fantastique est un moment privilégié d’échanges, de connexions en musique dans un cadre enchanteur et enchanté.

Organisé depuis 2018, cette 4ème édition perpétue la lancée des précédentes : promouvoir ses actions et son réseau, être une vitrine locale des dynamiques du territoire, et tous nous réunir autour d’un incroyable moment, ludique, gratuit et accessible à tous.

Buvette artisanale 100% locale, concerts, animations, démonstrations, art de rue, marché du terroir et de l’artisanat, foodtrucks…. Retrouvez toutes les informations sur la programmation et sur la page Facebook !. Tout public

Vendredi 2023-09-01 16:00:00 fin : 2023-09-01 . 0 EUR.

Forêt Parc Vit Tel Ta Nature route de Contrexéville

Vittel 88800 Vosges Grand Est



The 4th edition of the Festival de la Forêt Fantastique is a privileged moment of musical exchange and connection in an enchanted setting.

Organized since 2018, this 4th edition perpetuates the momentum of the previous ones: promoting its actions and network, being a local showcase of the territory’s dynamics, and all of us coming together around an incredible moment, fun, free and accessible to all.

100% local craft refreshments, concerts, entertainment, demonstrations, street art, local produce and craft market, foodtrucks…. Find all the information on the program and on the Facebook page!

La 4ª edición del Festival de la Forêt Fantastique (Festival del Bosque Fantástico) es un momento privilegiado de intercambio y conexión musical en un marco encantado y encantador.

Organizada desde 2018, esta 4.ª edición continúa la dinámica de sus predecesoras: promover sus acciones y su red, ser un escaparate local de las dinámicas de la región y reunirnos todos en torno a un momento increíble, lúdico, gratuito y accesible para todos.

Refrescos artesanales 100% locales, conciertos, animaciones, demostraciones, arte callejero, mercado de productos locales y artesanales, foodtrucks…. Encuentre toda la información en el programa y en la página de Facebook

Ausgabe des Fantasy Forest Festivals ist ein besonderer Moment des Austauschs, der Verbindungen durch Musik in einer zauberhaften und verwunschenen Umgebung.

Ausgabe setzt die Erfolgsgeschichte der vorherigen fort: Förderung der eigenen Aktionen und des eigenen Netzwerks, ein lokales Schaufenster der Dynamik der Region, und uns alle um einen unglaublichen Moment versammeln, spielerisch, kostenlos und für alle zugänglich.

Getränkeausschank aus 100 % lokalem Handwerk, Konzerte, Animationen, Vorführungen, Straßenkunst, Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerk, Foodtrucks….. Finden Sie alle Informationen zum Programm und auf der Facebook-Seite!

