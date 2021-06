Forêt ouverte, forêt secrète : Les Nuits des Forêts à l’Hermitage ! Autrêches, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Autrêches.

Forêt ouverte, forêt secrète : Les Nuits des Forêts à l’Hermitage ! 2021-07-03 16:00:00 – 2021-07-03 22:00:00

Autrêches Oise Autrêches

12h30 : Grand buffet pour les inscrits au repas du midi (prix doux)

Animation et participation à la Journée des Communs !

LES NUITS DES FORETS

16h00 : Visite de la forêt avec Jean-Marc Péneau (CEGEB), découverte des essences d’arbres, des comestibles, de la taille raisonnée, comment construire un commun forestier, etc…

17h00 : Atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques de la forêt avec le Think Tank La Forêt

18h30 : Temps libre / Thé / Café à la « Mère Mitage » (le café associatif du lieu) > découverte du Tiers-Lieu l’Hermitage (ferme des entrepreneurs, fablab, brasserie, micro-ferme)

20h : Immersion poétique dans la forêt, marche au son du violon, menée par l’artiste et performeuse Rachel Marks. Performance de ‘pole dance sylvestre’.

20h30 : Chant choral dans la forêt et descente de la colline à la bougie jusqu’à l’accueil.

21h00 : Banquet / barbecue de gibier et veillée des chasseurs (prix libre), fin de programme

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/nuits-des-forets/evenements/foret-ouverte-foret-secrete

+33 6 51 73 30 39 https://nuitsdesforets.com/evenement/foret-ouverte-foret-secrete/

Nuits des Forêts

