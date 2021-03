Houppeville Forêt monumentale Houppeville FORET MONUMENTALE Forêt monumentale Houppeville Catégorie d’évènement: Houppeville

Forêt monumentale, le samedi 20 mars à 14:30

Des maisons à l’envers dans les arbres, un immense

serpent, une table pour les géants, un lustre pour

les oiseaux… ça n’existe pas ?… Détrompez-vous,

« La Forêt Monumentale » vous prouvera le contraire.

13 oeuvres d’art contemporain à découvrir accompagné

d’un guide sur un parcours d’environ 4 km

en forêt Verte. N’hésitez plus, c’est monumental et

surprenant !

Rendez-vous parking de la Bretèque,

dit parking du Grand Canton à Bois Guillaume

(en face de l’auberge de la Bretèque

Bus 11 arrêt table de pierre, puis 10 minutes à pied

Pour les jeunes – gratuit – inscription obligatoire

Promenade guidée Forêt monumentale chemin de la breteque Houppeville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:30:00 2021-03-20T15:30:00

