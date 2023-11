ANIMATION DE DANSE DES P’TITS LUTINS Forêt magique de Noël – pl. des Cordeliers Sarrebourg, 3 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Les lutins de La Fabrik apporteront malice et bonne humeur dans le village du père Noël !. Tout public

Dimanche 2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. 0 EUR.

Forêt magique de Noël – pl. des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



La Fabrik’s elves bring mischief and good cheer to Santa’s village!

Los duendes de La Fabrik llevarán la picardía y el buen humor a la aldea de Papá Noel

Die Wichtel von La Fabrik bringen Schalk und gute Laune in das Dorf des Weihnachtsmannes!

Mise à jour le 2023-10-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG