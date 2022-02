Forêt La boîte à Musique Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Pour cette nouvelle création, la musicienne aux multiples facettes nous invite à tourner les pages d’ un livre-concert. Eleanor Shine propose un voyage musical, illustré et signé, où l’on rencontrera des images pas toujours sages, des mots pas trop gros, des signes, des chansons, des chansignes… Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les éléments et les animaux qui l’entourent. Mais la forêt est menacée! Le loup doit partir pour trouver une autre forêt, rencontrer d’autres amis. Un spectacle en français et en Langue des Signes Française destiné aussi bien aux enfants sourds qu’entendants, avec des sons, des vibrations, du visuel et une histoire de vivre ensemble. Mentions : Conception, musique, narration : Eleanor Shine Signes et chansigne : Mélodie Flipo Illustration : Hildegard Von Von Animation : Claire Jany Création lumière : Gwennaëlle Krier Regard extérieur mise en scène : Cécile Thorel Regard extérieur chansigne : Océane Couraud Production : La Lune des Pirates, Shine!Prod Coproduction : Maison de la culture d’ Amiens. Avec le soutien du Conseil Régional des Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, le Centre Régional pour l’Audition, le CNV.

Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

d’Eleanor Shine La boîte à Musique 15 Rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

