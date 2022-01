Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2021-01-23T10:00:00 2021-01-23T12:00:00

Forêt extraordinaire de Claire Lebourg Médiathèque des Minimes, le samedi 23 janvier 2021 à 10:00 Samedi 23 janvier à 10h MÉDIATHÈQUE DES MINIMES Avec des morceaux de papiers de soie colorés nous allons fabriquer une grande forêt sur les fenêtres de la bibliothèque. Le tout avec l’aide de l’incroyable méthode pour dessiner les arbres de Bruno Munari (Drawing a tree) et en présence de Claire Lebourg. À partir de 6 ans – Durée : 2h Inscription au 05 81 91 78 88

2021-01-23

