2022-02-10 du mercredi au samedi de 12h à 18het sur rendez-vous Vernissage le 3 février 2022 à partir de 18 h

Horaire : 12:00 18:00

Gratuit : non du mercredi au samedi de 12h à 18het sur rendez-vous Vernissage le 3 février 2022 à partir de 18 h « Je connais un endroit magique pour sentir sa force, à l’orée de la Forêt-Noire en Allemagne. Si la forêt a toujours été une source d’inspiration, ce temps passé dans la Forêt-Noire a été une évidence. Il me fallait créer autour de ce thème. Lors d’une résidence en ce lieu, j’ai entamé cette série de peintures. » « La forêt est un sujet est aussi vaste que la quantité d’émotions que l’on peut y ressentir. Pour moi, la forêt est un endroit où l’on se balade, où l’on se ressource, où rien, jamais, n’est identique. Imaginez la une journée d’été ou une nuit d’hiver. C’est aussi un lieu où l’immobilité peut être inconfortable. En repos dans la forêt, nous devenons vulnérables. Il existe une vraie complexité dans laquelle les émotions ressenties sont contrastantes. Nos apparats matériels et physiques deviennent inutiles, la forêt nous met face à nos contradictions. »Lucile Jousmet Atelier Alain Le Bras adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Peinture

Atelier Alain Le Bras
10 bis Rue Malherbe
Nantes 44000

