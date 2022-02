Forêt et biodiversité, l’usine cachée de la forêt Coët Caret Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Forêt et biodiversité, l’usine cachée de la forêt Coët Caret, 18 mai 2022, Herbignac. Forêt et biodiversité, l’usine cachée de la forêt

Coët Caret, le mercredi 18 mai à 14:00

En plein cœur du Parc Naturel Régional de Brière, sur la commune d’Herbignac, venez découvrir la biodiversité remarquable de la forêt en compagnie d’un naturaliste et d’un technicien forestier. Nous vous présenterons les relations complexes qui existent entre les habitants (champignons, insectes et végétaux) de ces lieux et la mise en place d’une gestion forestière durable pour préserver cette richesse. Visite animée par le CRPF, le GRETIA et le PNR de la Brière CRPF Pays de la Loire – Pays de la Loire Grandeur Nature Coët Caret Coët Caret 44 410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T17:00:00

Catégories d'évènement: Herbignac, Loire-Atlantique
Lieu Coët Caret
Adresse Coët Caret 44 410 Herbignac
Ville Herbignac

