Forêt en scènes Conférences Tonnerre, jeudi 21 mars 2024.

A l’occasion de Forêts en scène, événement organisé par l’Office National des Forêts, 2 conférences sont prévues le 21 mars à 18h et le 23 mars à 15h à l’espace Marland de Tonnerre.

Jeudi 21 mars à 18h Conférence « La forêt face au changement climatique »

Samedi 23 mars à 15h Conférence « Les différents modes de gestion et la forêt en libre évolution »

Evénements gratuits et pour tout public !

Renseignements sur nathalie.sachet@onf.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-23

Espace Marland

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté nathalie.sachet@onf.fr

