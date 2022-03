Forêt en scène Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Dans le cadre de la journée internationale de la forêt, l'ONF et Ecocène proposent plusieurs animations dans la forêt domaniale de Bastard entre 10h et 16h le Mercredi 23 Mars 2022. Une animation se focalise sur les traces et indices de présence des animaux (Ecocène), une autre animation est un jeu de piste sur la biodiversité (ONF). Quant à la dernière, c'est une balade à travers la forêt pour découvrir les différents thèmes que l'on peut trouver dans la forêt (ONF). Cette journée est pour tout public -petits et grands-, et est totalement gratuite.

