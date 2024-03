Forêt en scène Cheillé, mercredi 20 mars 2024.

Mercredi

Partez pour une balade commentée avec un forestier de l’ONF pour découvrir la forêt de Chinon, son aménagement, son écosystème, son climat et ses défis pour l’avenir. Informations utiles Animation gratuite et tout public limitée à 30 personnes. Prévoir des chaussures de marche, chemins parfois peu praticables. Nous vous encourageons à apporter vos jumelles si vous en avez. Chiens en laisse acceptés durant les balades en forêt. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 12:30:00

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire alexandra.mathy@onf.fr

