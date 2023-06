Jonglage champêtre en forêt régional d’Écouen Forêt Écouen Auvers-sur-Oise, 2 juillet 2023, Auvers-sur-Oise.

Île-de-France Nature, la DRAC Île-de-France et la Région vous entraînent, avec la Compagnie Chant de balles, dans l’univers du » chant jonglé » de Vincent de Lavenère, jongleur hors norme. D’une virtuosité déconcertante, il vous propulsera dans un véritable feu d’artifice de balles, de voix, de chants d’oiseaux et de danse aux rythmes entraînants, poétiques et fantaisistes.

Chacun pourra s’essayer à jongler.

Forêt Écouen Avenue de la Résistance 95440 Écouen Auvers-sur-Oise 95430 Résistance Val-d’Oise Île-de-France 01 83 65 38 00 06 83 65 38 00 Forêt domaniale Gare Ecouen-Ezanville, bus 269

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

©Philippe Cibile