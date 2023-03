Découverte ludique et sensorielle de la forêt Forêt du Taillan – Parking Avenue du Stade, Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Découverte ludique et sensorielle de la forêt Forêt du Taillan – Parking Avenue du Stade, Le Taillan-Médoc, 22 mars 2023, Le Taillan-Médoc. Découverte ludique et sensorielle de la forêt Mercredi 22 mars, 14h00 Forêt du Taillan – Parking Avenue du Stade, Le Taillan-Médoc Gratuit – Inscription obligatoire Le temps d’une balade, laissez-vous guider au contact de la nature. Au cours de votre cheminement dans le bois, notre animatrice nature vous propose une balade ludique et sensorielle. Gratuit – à partir de 8 ans – Inscription obligatoire – Prévoir des chaussures de marche

Renseignements et inscriptions : 07 83 40 14 81 / juliette.anglade@cistude.org En partenariat avec Bordeaux Métropole

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T16:00:00+01:00

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T16:00:00+01:00

