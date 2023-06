Everest Forêt du prieuré de Gros Bois Gipcy Catégories d’Évènement: Allier

Gipcy Everest Forêt du prieuré de Gros Bois Gipcy, 19 août 2023, Gipcy. Everest Samedi 19 août, 17h00 Forêt du prieuré de Gros Bois Entrée libre randonnée spectacle ouvert à tous, qui donnera lieu à 3 représentations : mes côtes matras; la forêt du prieuré de Gros Bois, la forêt de meillers, qui raconte l’histoire d’une tragédie sur le mont Everest. Forêt du prieuré de Gros Bois 03210 Gipcy Gipcy 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « compagniestrapontine@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T17:00:00+02:00 – 2023-08-19T17:30:00+02:00

2023-08-19T17:00:00+02:00 – 2023-08-19T17:30:00+02:00 randonnée spectacle spectacle ©mario batista Détails Catégories d’Évènement: Allier, Gipcy Autres Lieu Forêt du prieuré de Gros Bois Adresse 03210 Gipcy Ville Gipcy Departement Allier Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Forêt du prieuré de Gros Bois Gipcy

Forêt du prieuré de Gros Bois Gipcy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gipcy/