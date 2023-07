Sortie Ornithologie Forêt du Bourgailh Pessac, 1 octobre 2023, Pessac.

Sortie Ornithologie Dimanche 1 octobre, 10h00 Forêt du Bourgailh Sur réservation, gratuit

Les oiseaux forment une grande famille très diversifiée. Nous vous proposons une balade nature qui va vous permettre de découvrir leurs comportements, leurs modes de vie et leurs régimes alimentaires. Nous écouterons leurs chants et déterminerons ensemble les espèces rencontrées en fonction des différents sites et milieux naturels parcourus.

1er octobre – 10h (2h) à la Forêt du Bourgailh à Pessac

Gratuit

Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans

Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde et de Bordeaux Métropole.

Forêt du Bourgailh 160 avenue de Beutre 33600 PESSAC Pessac 33600 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

Ecosite du Bourgailh