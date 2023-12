Plantes du bord de mer dans le Finistère Nord Forêt domaniale Santec Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-06-23 14:30:00

fin : 2024-06-23 16:30:00 . Au cours d’une balade dans le bois de Santec, nous découvrirons la flore de différents biotopes : la zone humide de la grande allée, l’estuaire de l’Horn et la dune. Nous aborderons l’usage traditionnel, médicinal et culinaire des plantes rencontrées. .

Forêt domaniale

Santec 29250 Finistère Bretagne

