ENTRAINEMENT À LA COURSE D’ORIENTATION DE NUIT Vendredi 18 novembre, 18h15 Forêt domaniale des Minimes, Trois-Vêvres/La Machine

Contribution de 3,00 € à tout non-licencié de Nord58 (gratuit pour les moins de 13 ans).

Accueil à partir de 18h15,- derniers départs à 19h45 Fermeture des circuits à 20h15 (balises enlevées à partir de là)

La liste des inscrits est consultable par ce lien:

Comme d'habitude, nous demanderons une contribution de 3,00 € à tout non-licencié de Nord58 (gratuit pour les moins de 13 ans). Merci de préparer à l'avance le montant exact pour éviter tout rendu de monnaie. Cette somme est une participation aux frais de réalisation des cartes, aux assurances (licence à la journée: PassOrientation)…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T18:15:00+01:00

2022-11-18T20:15:00+01:00

