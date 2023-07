Le temps des bornes en forêt de Retz Forêt domaniale de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 3 juillet 2023, Villers-Cotterêts.

Le temps des bornes en forêt de Retz 3 – 28 juillet Forêt domaniale de Villers-Cotterêts Activités libres ou encadrées par un animateur. Les activités encadrées se font sur inscription.

La forêt domaniale de Retz (Aisne), labellisée Forêt d’exception©, s’étend sur plus de 13 000 hectares et compte environ 320 km linéaire de lisières forestières. Ces lisières sont marquées par la présence d’anciennes bornes, datées du milieu du Moyen Age à la période contemporaine (du XIIIe au XXe siècle). Leur nombre est estimé entre 4 000 et 5 000 ! Elles sont en grès ou en calcaire, de hauteur variable d’une à plusieurs dizaines de centimètre et portent parfois des inscriptions ou des marques. Il s’agit d’un petit patrimoine méconnu, qui révèle tout une histoire. Ce projet permet aussi de découvrir sous un angle nouveau le patrimoine naturel du massif.

Dans le cadre de l’Eté culturel, manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, l’Université de Picardie Jules Verne et l’Office national des forêts vous proposent plusieurs activités autour de ce petit patrimoine :

– Randonnez autrement en participant au projet participatif « 5000 bornes en forêt de Retz ». Ce projet collaboratif, ouvert à tous, a pour objectif d’inventorier l’ensemble des bornes de la forêt de Retz. Il s’agit de partir à l’aventure pour trouver d’anciennes bornes en postant une description et une photographie des bornes sur une application mobile, simple d’utilisation. Vous trouverez tous les renseignements sur le lien suivant : https://www.u-picardie.fr/phileas/participer

– Une animation autour de la recherche de bornes, encadrée par un animateur, est proposée en juillet aux enfants des centres aérés et des IME proches de la forêt. Renseignements :

Projet5000bornes@yahoo.com

– Le projet sera présenté par un animateur lors de la 5e édition du festival Branche et Ciné en forêt de Retz, le 30 juin 2023

https://branche-et-cine.onf.fr/lieu/foret-domaniale-de-retz/

– Pour en savoir plus sur les bornes de la forêt de Retz vous trouverez la numérisation des exceptionnels plans de bornage de 1764 : https://www.u-picardie.fr/phileas/items/browse?collection=14

Ainsi qu’une exposition et une collection virtuelles sur l’application Phileas :

https://www.u-picardie.fr/phileas/exhibits/show/expo9

Forêt domaniale de Villers-Cotterêts 1 place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne

