Atelier découverte du martelage en Forêt Domaniale de Tronçais Forêt Domaniale de Tronçais Cérilly, 26 octobre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

L’Office de Tourisme en partenariat avec l’Office National des Forêts, UT Tronçais, invitent petits et grands à participer à un atelier de découverte du martelage en Forêt Domaniale de Tronçais, le Jeudi 26 Octobre à partir de 9h..

2023-10-26 09:00:00 fin : 2023-10-26 12:30:00. .

Forêt Domaniale de Tronçais Place du Champ de Foire

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Tourist Office, in partnership with the Office National des Forêts, UT Tronçais, invites young and old to take part in a workshop to discover hammering in the Forêt Domaniale de Tronçais, on Thursday October 26 from 9am.

La Oficina de Turismo, en colaboración con la Office National des Forêts, UT Tronçais, invita a grandes y pequeños a participar en un taller de iniciación al martilleo en el Forêt Domaniale de Tronçais, el jueves 26 de octubre a partir de las 9h.

Das Fremdenverkehrsamt lädt in Zusammenarbeit mit dem Office National des Forêts, UT Tronçais, Groß und Klein dazu ein, am Donnerstag, den 26. Oktober ab 9 Uhr an einem Workshop teilzunehmen, bei dem man das Hämmern im Staatswald von Tronçais kennenlernen kann.

Mise à jour le 2023-09-26 par OTI Vallée du Coeur de France