Rencontre avec l’agent ONF en forêt domaniale de Secondigny pour « Mieux connaître la forêt » Forêt domaniale de Secondigny Secondigny, 26 novembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

L’association Forêt vivante Secondigny vous invite pour sa deuxième action, le dimanche matin 26 novembre 2023. Cette rencontre permettra des échanges avec l’agent de l’Office National des Forêt (ONF) qui gère les sites de la forêt domaniale de Secondigny. .

Rendez-vous à 10h à la route forestière des planches, au carrefour du bouquet, sur le parking de la reculée.

Adhérents

Cette sortie se fera pour les adhérents de l’association et implique une participation aux frais de 2 € par personne, elle est gratuite pour les moins de 15 ans.

Dans cette perspective, afin de réunir autour de ce thème fédérateur, l’adhésion se veut abordable pour tous. Elle est de 5 € et gratuite pour les moins de 15 ans.

Il sera bien sur possible d’adhérer sur place dimanche 26 novembre, les membres de l’association seront présents pour vous accueillir et vous informer..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Forêt domaniale de Secondigny

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Forêt vivante Secondigny association invites you to its second event on Sunday morning, November 26, 2023. This meeting will provide an opportunity to exchange views with the agent from the Office National des Forêt (ONF) who manages the sites in the Secondigny state forest .

Meet at 10 a.m. at the Route forestière des Planches, at the bouquet crossroads, in the reculée parking lot.

Members

This outing is for members of the association, and involves a contribution of 2? per person. It is free for children under 15.

With this in mind, and in order to bring people together around this unifying theme, membership is affordable for all. Membership costs 5? and is free for children under 15.

It will of course be possible to join on site on Sunday November 26, with members of the association on hand to welcome and inform you.

La asociación Forêt vivante Secondigny le invita a su segundo encuentro el domingo 26 de noviembre de 2023 por la mañana. Este encuentro será la ocasión de hablar con el agente de la Office National des Forêts (ONF) que gestiona los parajes del bosque de Estado de Secondigny.

Cita a las 10 h en la carretera forestal de Planches, en el cruce del Bouquet, en el aparcamiento de reculée.

Socios

Esta salida está destinada a los miembros de la asociación y supone una contribución de 2? por persona. Es gratuita para los menores de 15 años.

En este sentido, y con el fin de reunir a la gente en torno a este tema unificador, la afiliación es asequible para todos. La afiliación cuesta 5 euros y es gratuita para los menores de 15 años.

Por supuesto, será posible hacerse socio in situ el domingo 26 de noviembre, y los miembros de la asociación estarán presentes para darle la bienvenida e informarle.

Der Verein Forêt vivante Secondigny lädt Sie zu seiner zweiten Aktion am Sonntagmorgen, den 26. November 2023, ein. Diese Veranstaltung bietet Gelegenheit zum Austausch mit dem Beamten des Office National des Forêt (ONF), der die Standorte des Staatswaldes von Secondigny verwaltet. .

Treffpunkt: 10 Uhr an der Route forestière des planches, an der Kreuzung von bouquet, auf dem Parkplatz von la reculée.

Mitglieder

Dieser Ausflug wird für Mitglieder des Vereins durchgeführt und beinhaltet einen Unkostenbeitrag von 2 ? pro Person, für Kinder unter 15 Jahren ist er kostenlos.

In dieser Perspektive, um die Menschen um dieses verbindende Thema herum zu vereinen, soll die Mitgliedschaft für alle erschwinglich sein. Sie beträgt 5 ? und ist für Kinder unter 15 Jahren kostenlos.

Die Mitglieder des Vereins werden anwesend sein, um Sie zu empfangen und Ihnen Informationen zu geben.

Mise à jour le 2023-11-21 par CC Parthenay Gâtine