Sylvothérapie en forêt d’Eu Forêt d’Eu – Précisé au moment de la réservation, 22 juillet 2023, Eu.

En quête d’évasion du quotidien, immergez-vous dans le calme de la forêt : Ralentir, respirer profondément, être guidé dans l’exploration de sa fougère intérieure et ressentir la force des arbres centenaires. Une sortie comme un soin bien-être, bercés par les sons, couleurs et odeurs de la forêt – collation incluse.

Prévoir : chaussures de randonnées ou baskets. Chaussures fermées, chaussettes longues et pantalons (prévention des piqures d’insectes).

2023-07-22 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-22 12:30:00. .

Forêt d’Eu – Précisé au moment de la réservation

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



In search of an escape from everyday life, immerse yourself in the calm of the forest: slow down, breathe deeply, be guided in the exploration of your inner fern and feel the strength of the hundred-year-old trees. An outing like a wellness treatment, lulled by the sounds, colors and smells of the forest? snack included.

What to bring: hiking shoes or sneakers. Closed shoes, long socks and pants (to prevent insect bites)

En busca de una vía de escape de la vida cotidiana, sumérjase en la calma del bosque: reduzca la velocidad, respire hondo, déjese guiar en la exploración de su helecho interior y sienta la fuerza de los árboles centenarios. Una excursión como un tratamiento de bienestar, arrullado por los sonidos, colores y olores del bosque… merienda incluida.

Qué llevar: zapatillas de senderismo o deportivas. Zapatos cerrados, calcetines largos y pantalones (para evitar las picaduras de insectos)

Auf der Suche nach einer Flucht aus dem Alltag tauchen Sie in die Ruhe des Waldes ein: Entschleunigen Sie, atmen Sie tief durch, lassen Sie sich bei der Erkundung Ihres inneren Farns leiten und spüren Sie die Kraft der hundertjährigen Bäume. Ein Ausflug wie eine Wellness-Behandlung, eingelullt von den Klängen, Farben und Gerüchen des Waldes ? inklusive Imbiss.

Mitzubringen sind: Wanderschuhe oder Turnschuhe. Geschlossene Schuhe, lange Socken und Hosen (um Insektenstichen vorzubeugen)

Mise à jour le 2023-01-06 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité