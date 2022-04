Forêt des tout-petits Parking de la plaine des sports des Biges,Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Parking de la plaine des sports des Biges, Saint Médard en Jalles, le mercredi 18 mai à 10:00

Cistude Nature vous propose ujn atelier d’éveil sensoriel au contact de la nature, pour les moins de 3 ans… Accompagnez votre enfant dans la découverte de son environnement par les sens et autorisez-vous une pause nature ressourçante.

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T12:00:00

