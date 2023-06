LES NUITS DES FORÊTS : ANIMATIONS EN FORET DE TIRAGOUTTE Fôret de Tiragoutte Belval, 11 juin 2023, Belval.

Belval,Vosges

Depuis 2021, la forêt de Tiragoutte est partenaire de l’événement national Les Nuits des Forêts.

Au programme, des visites guidées le jour mais aussi la nuit avec des illuminations et des animations musicales avec le groupe Forest Mecanic, une conférence guidée avec Marie-Hélène Chrétien (présidente de l’association du Pays des Abbayes), pique-nique forestier et initiation à la vannerie, une conférence guidée avec Thierry Rebmann (géologue), bivouac forestier, …

Rendez-vous du 9 au 18 juin (sur réservation uniquement) ! et toute l’année sur réservation.

La forêt de Tiragoutte, c’est 5 hectares en milieu forestier, un sentier de découvertes (facile – 1km), une zone humide, une zone de forêt jeune et une zone de forêt ancienne, près de 80 espèces végétales recensées. Elle est animée par une équipe de forestiers passionnés.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:00:00. 0 EUR.

Fôret de Tiragoutte

Belval 88210 Vosges Grand Est



Since 2021, the Tiragoutte forest has been a partner in the national event Les Nuits des Forêts.

The program includes guided tours during the day and at night, with illuminations and musical entertainment by the group Forest Mecanic, a guided lecture by Marie-Hélène Chrétien (president of the Pays des Abbayes association), a forest picnic and basketry initiation, a guided lecture by Thierry Rebmann (geologist), a forest bivouac, etc.

See you from June 9 to 18 (by reservation only)! and all year round by reservation.

The Tiragoutte forest is 5 hectares of forest, with a discovery trail (easy – 1km), a wetland area, a young forest area and an old forest area, and nearly 80 plant species. It is run by a team of enthusiastic foresters.

Desde 2021, el bosque de Tiragoutte participa en el evento nacional Les Nuits des Forêts.

El programa incluye visitas guiadas diurnas y nocturnas con iluminación y animación musical a cargo del grupo Forest Mecanic, una conferencia guiada por Marie-Hélène Chrétien (presidenta de la asociación Pays des Abbayes), un picnic en el bosque y una iniciación a la cestería, una conferencia guiada por Thierry Rebmann (geólogo), un vivac en el bosque, etc.

Nos vemos del 9 al 18 de junio (sólo con reserva previa)! y todo el año con reserva previa.

El bosque de Tiragoutte abarca 5 hectáreas de bosque, con un sendero de descubrimiento (fácil – 1 km), un humedal, una zona de bosque joven y otra de bosque viejo, y cerca de 80 especies vegetales. Está gestionado por un equipo de entusiastas guardas forestales.

Seit 2021 ist der Wald von Tiragoutte Partner der nationalen Veranstaltung Les Nuits des Forêts (Nächte der Wälder).

Auf dem Programm stehen Führungen am Tag, aber auch in der Nacht mit Beleuchtung und musikalischer Unterhaltung mit der Gruppe Forest Mecanic, ein geführter Vortrag mit Marie-Hélène Chrétien (Präsidentin des Vereins Pays des Abbayes), Waldpicknick und Einführung in die Korbflechterei, ein geführter Vortrag mit Thierry Rebmann (Geologe), Waldbiwak, …

Treffpunkt vom 9. bis 18. Juni (nur mit Reservierung)! und das ganze Jahr über auf Reservierung.

Der Wald von Tiragoutte, das sind 5 Hektar Waldgebiet, ein Entdeckungspfad (leicht – 1 km), ein Feuchtgebiet, ein Gebiet mit jungem Wald und ein Gebiet mit altem Wald, fast 80 registrierte Pflanzenarten. Sie wird von einem Team aus passionierten Forstleuten betreut.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES