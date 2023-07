Prestation en forêt de Senonches de l’ancien camp de munitions allemand par Philippe Lipchitz de sub théâtre Forêt de Senonches Senonches Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Senonches Prestation en forêt de Senonches de l’ancien camp de munitions allemand par Philippe Lipchitz de sub théâtre Forêt de Senonches Senonches, 16 septembre 2023, Senonches. Prestation en forêt de Senonches de l’ancien camp de munitions allemand par Philippe Lipchitz de sub théâtre Samedi 16 septembre, 17h00 Forêt de Senonches Une autre nouvelle de Philippe Lipchitz qui à partir de l’histoire inventée d’un jeune senonchois coureur à pied sélectionné pour participer aux Olympiades de Barcelone raconte comme la France de Senonches (plus largement du Perche) a pu au cours du XXe siècle croiser la route de l’Espagne. Forêt de Senonches D941, 28250 Senonches Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237378011 http://www.perche-tourisme.fr/ https://www.instagram.com/perche_tourisme/?hl=fr Située à la limite du Thymerais et du Parc naturel régional du Perche, la forêt domaniale de Senonches est l’un des massifs forestiers les plus importants de France. Attenante à la forêt de La Ferté-Vidame (3 500 ha), cet ensemble harmonieux est propice aux activités de découverte liées à la nature. Randonnées à pied, à vélo ou à cheval, vous pourrez vous en donner à cœur joie tout au long de l’année ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

