Fôret de Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte, 9 avril 2022, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Fôret de Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-09 16:00:00 16:00:00

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Animation dans le cadre de l’Ecole des Envolées, parcours Jardins. Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin prolonge son travail de sensibilisation avec des cycles de rendez-vous thématiques pour aborder les enjeux actuels et futurs de la transition écologique et de la biodiversité.

En partenariat avec l’ONF, découverte de la forêt domaniale.

Animation dans le cadre de l’Ecole des Envolées, parcours Jardins. Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin prolonge son travail de sensibilisation avec des cycles de rendez-vous thématiques pour aborder les enjeux actuels et…

Animation dans le cadre de l’Ecole des Envolées, parcours Jardins. Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin prolonge son travail de sensibilisation avec des cycles de rendez-vous thématiques pour aborder les enjeux actuels et futurs de la transition écologique et de la biodiversité.

En partenariat avec l’ONF, découverte de la forêt domaniale.

Saint-Sauveur-le-Vicomte

dernière mise à jour : 2022-01-31 par