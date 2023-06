Reconnaissance des champignons comestibles ou toxiques Forêt de Rambouillet Poigny-la-Forêt, 23 octobre 2022, Poigny-la-Forêt.

Reconnaissance des champignons comestibles ou toxiques 23 octobre – 19 novembre 2022 Forêt de Rambouillet 18 €/personne avec apéritif à la Truffe le midi, 6€/enfant de 12 à 16 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Je vous invite à venir découvrir les champignons comestibles et toxiques de nos forêts.

Je commencerai avec une mini-exposition en début de sortie puis nous partirons en recherche…

En fin de balade, j’effectuerais un contrôle continu des cueillettes. Un apéritif sauvage sera proposé le midi !

Les sorties sont privatisables (famille, amis, clubs, etc.), pour des groupes de 10 personnes minimum, le jour de

votre choix, sur réservation et suivant disponibilité

Durée : 3h

Activité organisée par Dany des bois – Guide naturaliste

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/reconnaissances-des-champignons-comestibles-ou-toxiques

Forêt de Rambouillet Forêt de Rambouillet Poigny-la-Forêt 78125 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T11:00:00+02:00 – 2022-10-23T14:00:00+02:00

2022-11-19T10:00:00+01:00 – 2022-11-19T13:00:00+01:00

Nature Sortie nature