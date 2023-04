STAGE DE PILOTAGE VTT – « ENDURO » – RIDE AND – FORÊT DE MERVENT Forêt de Mervent Pissotte Catégories d’Évènement: Pissotte

STAGE DE PILOTAGE VTT – « ENDURO » – RIDE AND – FORÊT DE MERVENT Forêt de Mervent, 16 avril 2023, Pissotte. Stage pilotage VVT – S’initier ou se perfectionner aux techniques de pilotage VTT.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 17:00:00.

Forêt de Mervent

Pissotte 85200 Vendée



VVT Riding Course – Learn or improve your ATV riding techniques VVT Riding Course – Aprenda o mejore sus técnicas de conducción en bicicleta de montaña VVT-Pilotkurs – Einführung oder Verbesserung der Fahrtechniken von Mountainbikes Mise à jour le 2023-04-05 par Vendée Expansion

