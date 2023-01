Forêt de mains et de mots Bibliothèque Benjamin Rabier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Forêt de mains et de mots Bibliothèque Benjamin Rabier, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 10h30 à 11h30

. gratuit Réservation sur place ou par téléphone à partir de deux semaines avant la date de l’événement. Dans le cadre du Mois du livre et de la petite enfance du 19e. Un atelier artistique pour réaliser tous ensemble une fresque collective multilingue, Du bout des doigts, créons une forêt de mots en utilisant nos mains et de la peinture. Pour tous, à partir d’un an Le samedi 21 janvier à 10h30, pour tous, à partir d’un an, sur inscription. Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris Contact : 01 42 09 31 24 bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/ https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/

