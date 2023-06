Les Vieilles mécaniques en folie Forêt de l’Hermitain Souvigné, 12 août 2023, Souvigné.

Souvigné,Deux-Sèvres

Les Vieilles mécaniques en folies !

12 et 13 août, forêt de l’Hermitain à Souvigné.

La grande fête de mécaniques et de traditions, sur le thème de l’eau et des manèges.

Samedi soir : repas spectacle cabaret « Les Marylines »

Dimanche : chanteurs de rue, groupe folklorique « Les Gueurlets d’O Clain »

Entrée 8 € / Gratuit – de 12 ans

06.16.31.45.79 / cemapassion@aol.com.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-13 . .

Forêt de l’Hermitain

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Vieilles mécaniques en folies!

august 12 and 13, Hermitain forest, Souvigné.

The great festival of mechanical engineering and traditions, on the theme of water and merry-go-rounds.

Saturday evening: dinner and cabaret show « Les Marylines »

Sunday: street singers, folk group « Les Gueurlets d’O Clain »

Admission 8? / Free for children under 12

06.16.31.45.79 / cemapassion@aol.com

¡Les Vieilles mécaniques en folies!

12 y 13 de agosto, bosque del Ermitaño, Souvigné.

Gran fiesta de la mecánica y las tradiciones, sobre el tema del agua y los tiovivos.

Sábado por la noche: cena y espectáculo de cabaret « Les Marylines »

Domingo: cantantes callejeros, grupo folclórico « Les Gueurlets d’O Clain »

Entrada 8? / Gratis para menores de 12 años

06.16.31.45.79 / cemapassion@aol.com

Les Vieilles mécaniques en folies!

12. und 13. August, Forêt de l’Hermitain in Souvigné.

Das große Fest der Mechanik und Traditionen, mit dem Thema Wasser und Fahrgeschäfte.

Samstagabend: Essen Kabarett-Show « Les Marylines »

Sonntag: Straßensänger, Folkloregruppe « Les Gueurlets d’O Clain »

Eintritt 8 ? / Kostenlos – unter 12 J

06.16.31.45.79 / cemapassion@aol.com

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Haut Val De Sèvre