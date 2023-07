Les Vieilles Mécaniques en Folie Forêt de l’Hermitain Souvigné, 12 août 2023, Souvigné.

Souvigné,Deux-Sèvres

La grande fête de mécaniques et de traditions à Souvigné.

De 1900 à nos jours, 500 machines retraçant toute l’évolution du monde agricole, routier, industriel, travaux publics, routières à vapeur, locomobiles, tracteurs, moteur, miniatures, artisanat, produits locaux, chevaux et reconstitution ferme…

Manèges anciens, travail du bois, sciage, saboterie, tracto-pulling de tracteurs anciens, promenade en tracteur à vapeur, bourse d’échanges

1 entrée gratuite par voiture de collection.

Samedi soir: repas spectacle cabaret « Les Marylines »

Dimanche : Chateur de rue, groupe folklorique « Les Gueurlets d’O Cain ».

2023-08-12 fin : 2023-08-13 . EUR.

Forêt de l’Hermitain

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The great festival of mechanical engineering and tradition in Souvigné.

From 1900 to the present day, 500 machines retracing the evolution of the world of agriculture, roads, industry, public works, steam engines, locomotives, tractors, engines, miniatures, crafts, local products, horses and farm re-enactments…

Antique rides, woodworking, sawing, clog-making, tracto-pulling of antique tractors, steam tractor rides, trade fair

1 free entry per classic car.

Saturday evening: dinner and cabaret show « Les Marylines »

Sunday: Street performer, folk group « Les Gueurlets d’O Cain »

La gran fiesta de la mecánica y las tradiciones en Souvigné.

Desde 1900 hasta nuestros días, 500 máquinas que recorren la evolución del mundo de la agricultura, las carreteras, la industria, las obras públicas, tractores de vapor, locomotoras, tractores, motores, miniaturas, artesanía, productos locales, caballos y recreaciones de granjas…

Tiovivos antiguos, carpintería, serrería, fabricación de zuecos, tracción de tractores antiguos, paseos en tractores de vapor, feria..

1 entrada gratuita por coche clásico.

Sábado por la noche: cena y espectáculo de cabaret « Les Marylines »

Domingo: bailarina callejera, grupo folclórico « Les Gueurlets d’O Cain »

Das große Fest der Mechanik und der Traditionen in Souvigné.

Von 1900 bis heute: 500 Maschinen, die die gesamte Entwicklung der Landwirtschaft, des Straßenbaus, der Industrie, der öffentlichen Arbeiten, der Dampfstraßen, der Lokomobile, der Traktoren, der Motoren, der Miniaturen, des Handwerks, der lokalen Produkte, der Pferde und des nachgebildeten Bauernhofs nachzeichnen…

Alte Karussells, Holzbearbeitung, Sägen, Holzschuhmacherei, Traktor-Pulling von alten Traktoren, Fahrt mit einem Dampftraktor, Tauschbörse

1 freier Eintritt pro Oldtimer.

Samstagabend: Essen und Kabarett « Les Marylines »

Sonntag: Straßentänzer, Folkloregruppe « Les Gueurlets d’O Cain »

