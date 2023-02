En mars 2023, le poète Eric ENDERLIN fête la langue française et la Francophonie Forêt de la “Terre des Bardes” Berdoues Catégories d’Évènement: Berdoues

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023
Forêt de la "Terre des Bardes" – 32300 BERDOUES
1 et 26 mars

Hier, aujourd’hui, demain, au passé, au présent et au futur, le poète Eric ENDERLIN vous propose ses rendez-vous poétiques ici et ailleurs, voire là-bas.

A cette occasion, le poète Eric ENDERLIN déclamera des vers de son répertoire ainsi que des textes de poètes contemporains ou plus anciens, francophones et francophiles, le 26 mars 2023.

Eric ENDERLIN, qualifié de “barde de Gascogne”, “troubadour” ou “mousquetaire des mots” se revendique “poétiquement incorrect”. Il se surnomme, avec dérision, le “va-t-en-vers” ou “le plus grand poète de tout l’étang”.

