Les champignons et la forêt de Fontainebleau en automne 23 octobre et 6 novembre 2022 Forêt de Fontainebleau 22€

Venez parcourir la forêt de Fontainebleau parée de ses plus belles couleurs en découvrant ses rochers, ses fontaines et ses superbes points de vue comme celui de la Tour Dénecourt. En chemin vous rechercherez les champignons et découvrirez leur écologie particulière. Grâce à une fiche d’identification illustrée vous apprendrez à distinguer facilement les différentes familles. Vous découvrirez aussi les arbres auxquels ils sont associés et les relations particulières qui les unissent.

Kilométrage / Dénivelé : 8km / 100m

Durée : 6h30

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/les-champignons-et-la-foret-de-fontainebleau-a-l-automne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T12:30:00+02:00 – 2022-10-23T19:00:00+02:00

2022-11-06T11:30:00+01:00 – 2022-11-06T18:00:00+01:00

Nature Sortie nature