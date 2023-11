Nuit de la Poésie Forêt de Ferrières : le lieu de rdv exact sera indiqué à l’inscription Ferrières, 29 juin 2024, Ferrières.

Nuit de la Poésie Samedi 29 juin 2024, 20h30 Forêt de Ferrières : le lieu de rdv exact sera indiqué à l’inscription

Qui n’a jamais rêvé de s’endormir, bercé par la voix de deux poétesses, d’un violoncelle, d’un tambour, d’un accordéon des bois et de bien d’autres choses encore ?

Après la sieste poétique nocturne proposée l’année dernière, nous vous proposons de vivre un rêve plus grand encore : une nuit de la poésie autour du thème de la nature !

Au sein d’un espace naturel remarquable, nous invitons le public à s’installer confortablement pour vivre une expérience sensible à travers les mots et la nature, dans la nuit tombante. Les yeux dans les étoiles, le bout du nez au vent, emmitoufflés sous la couette, avec les bruissements des arbres, venez rejoindre vos propres rêves.

De 20h30 à minuit et demi, nous vous bercerons de poésie. Dès que l’envie s’en fera sentir, vous pourrez dormir à la belle étoile ou rejoindre un couchage (tente / hamac) que nous aurons installé pour vous. Au petit matin, nous partagerons le petit déjeuner avec boisson chaude, tout en douceur.

L’ensemble des poèmes dits sont des créations originales, en lien avec la nature, entre science et imaginaire.

Les participants sont invités à avoir déjà pris leur dîner et à apporter :

– de quoi passer la nuit confortablement (tapis de sol, coussin et sac de couchage et/ou plaids)

– quelques douceurs à partager pour les petits creux nocturnes (sucré / salé / boisson)

– leur gobelet / gamelle / couverts pour le petit déjeuner

– de quoi faire un petit déjeuner partagé (dont au moins une grande bouteille d’eau par famille, pour le thé / café / tisane du matin)

Si les conditions le permettent, nous aurons la joie de rêver à la chaleur d’un feu de camp.

Ferrières 60420 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-29T20:30:00+02:00 – 2024-06-29T23:59:00+02:00

