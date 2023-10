En forêt sur la piste des animaux jusqu’au crépuscule Forêt de Chantilly Chantilly, 3 juin 2023, Chantilly.

C’est en fin de printemps que la forêt de Chantilly parée de tous ses feuillages est la plus belle. Au cours de deux itinéraires dans ce vaste massif forestier, vous découvrirez d’abord les fleurs et oiseaux des clairières et des bords d’étang, avant d’aller tenter d’observer biches ou chevreuils à l’arrivée du crépuscule et de surprendre chauves-souris et engoulevents chassant au-dessus des landes. En chemin, vous comprendrez le fonctionnement de la forêt ainsi que son histoire. Possibilité de quitter la sortie après la première balade vers 19h

Prévoir un pique-nique à emporter !

Kilométrage / Dénivelé : 10km / 30m

Durée : 7h00

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/en-foret-sur-la-piste-des-animaux-jusqu-au-crepuscule

