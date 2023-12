Prévention des accidents de bucheronnage forêt de chailluz Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Prévention des accidents de bucheronnage forêt de chailluz Besançon, 26 janvier 2024 07:30, Besançon. Prévention des accidents de bucheronnage Vendredi 26 janvier 2024, 08h30 forêt de chailluz La MSA de Franche-Comté organise une réunion d’information sur la prévention des accidents de bucheronnage le vendredi 26 janvier 2024 de 8h30 à 12h dans le secteur de Thise / Forêt de Chailluz. La réunion sera animée par Pro ETF Besançon et par un professionnel à destination des affouagistes sur la sécurité en forêt. Toute personne intéressée peut assister à cette réunion gratuite. Une inscription préalable est recommandée au 07 88 80 56 49 ou par mail pargny.pierre@franchecomte.msa.fr Le lieu exact de la réunion sera communiqué ultérieurement. forêt de chailluz forêt de chailluz, 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:pargny.pierre@franchecomte.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

