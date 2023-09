Tous en forêt ! Forêt de Chabrières Guéret, 27 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Les forestiers à l’écoute de vos question.

Quelles actions sont menées dans la forêt? Quelle faune et flore s’y cachent ? Comment la forêt est gérée? Pourquoi ? Où va le bois prélevé ? Autant de question que vous pourrez poser aux forestiers et au personnel de l’ONF à l’occasion d’une balade commentée..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

Forêt de Chabrières Parking Sentier de Découverte

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Foresters listen to your questions.

What’s being done in the forest? What flora and fauna lurk there? How is the forest managed? What for? Where does the timber go? These are just some of the questions you can ask foresters and ONF staff on a guided tour.

Los forestales escuchan sus preguntas.

¿Qué se hace en el bosque? ¿Qué flora y fauna se puede encontrar en él? ¿Cómo se gestiona el bosque? ¿Por qué se gestiona? ¿Adónde va a parar la madera talada? Éstas son sólo algunas de las preguntas que puede hacer a los guardas forestales y al personal de la ONF en una visita guiada.

Die Förster haben ein offenes Ohr für deine Fragen.

Welche Aktionen werden im Wald durchgeführt? Welche Tiere und Pflanzen verstecken sich dort? Wie wird der Wald bewirtschaftet? Warum wird er bewirtschaftet? Wohin geht das geerntete Holz? All diese Fragen können Sie den Förstern und Mitarbeitern des ONF bei einem geführten Spaziergang stellen.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Grand Guéret