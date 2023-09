Rando douce avec Rando Castel à Fargues sur Ourbise Forêt de Campet Fargues-sur-Ourbise, 9 octobre 2023, Fargues-sur-Ourbise.

Fargues-sur-Ourbise,Lot-et-Garonne

Rando douce à Fargues sur Ourbise.

Départ : aire de pique nique de la forêt de Campet..

2023-10-09 fin : 2023-10-09 . .

Forêt de Campet

Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Gentle hike in Fargues sur Ourbise.

Departure point: picnic area in the forest of Campet.

Excursión suave en Fargues sur Ourbise.

Punto de partida: área de picnic en el bosque de Campet.

Sanfte Wanderung in Fargues sur Ourbise.

Start: Picknickplatz im Wald von Campet.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne