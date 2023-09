En quête de signes en forêt Forêt communale du Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais, 8 octobre 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Mas-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Venez découvrir ou redécouvrir la Forêt du Mas d’Agenais au cours d’une Balade Nature Silencieuse.

Imaginée et conçue pour être accessible aux personnes sourdes et malentendantes, cette balade vous invite à la rencontre d’un monde visuel et émotionnel..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 11:30:00. EUR.

Forêt communale du Mas d’Agenais

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover or rediscover the Forêt du Mas d’Agenais during a Silent Nature Walk.

Conceived and designed to be accessible to the deaf and hard-of-hearing, this walk invites you to encounter a visual and emotional world.

Venga a descubrir o redescubrir la Forêt du Mas d’Agenais en un Paseo Silencioso por la Naturaleza.

Concebido y diseñado para ser accesible a las personas sordas y con dificultades auditivas, este paseo le invita a encontrarse con un mundo visual y emocional.

Entdecken Sie den Wald von Mas d’Agenais auf einem stillen Naturspaziergang.

Dieser Spaziergang wurde so konzipiert, dass er auch für Gehörlose und Hörgeschädigte zugänglich ist, und lädt Sie zur Begegnung mit einer visuellen und emotionalen Welt ein.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Val de Garonne