Vallons-de-l'Erdre Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique, Vallons-de-l'Erdre FOREST’ TRAIL – COURSE NATURE Vallons-de-l’Erdre Vallons-de-l'Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallons-de-l'Erdre

FOREST’ TRAIL – COURSE NATURE Vallons-de-l’Erdre, 26 septembre 2021, Vallons-de-l'Erdre. FOREST’ TRAIL – COURSE NATURE 2021-09-26 09:15:00 – 2021-09-26 Saint-Mars-la-Jaille Boulevard Jules Ferry

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique Vallons-de-l’Erdre Au programme, 2 distances seront proposées : 10 km et un 15 km sans chronométrage… La section « marche » quant à elle proposera une randonnée familiale d’un distance d’environ 6 km, l’occasion pour les enfants de partager un moment avec un de leur parent si l’autre est en train de courir ! Comme chaque année, l’ACRE organise le Forest’ Trail. Née il y a 20 ans à l’initiative d’un groupe de copains, il s’agit d’une association qui s’attache à promouvoir la convivialité dans la pratique en groupe de la course à pied. L’édition 2021 aura lieu le dimanche 26 septembre. sectionacre@gmail.com Au programme, 2 distances seront proposées : 10 km et un 15 km sans chronométrage… La section « marche » quant à elle proposera une randonnée familiale d’un distance d’environ 6 km, l’occasion pour les enfants de partager un moment avec un de leur parent si l’autre est en train de courir ! dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallons-de-l'Erdre Autres Lieu Vallons-de-l'Erdre Adresse Saint-Mars-la-Jaille Boulevard Jules Ferry Ville Vallons-de-l'Erdre lieuville 47.52493#-1.18439