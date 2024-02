« Forest Noir » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône, samedi 30 mars 2024.

« Forest Noir » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Forest-Noir, c’est:

Le raffinement du punk, la douceur du métal, l’élégance du rock.

Une dinguerie acoustique.

Un quatuor pour deux.

C’est un savant rafistolage de morceaux punk rock métal amoureusement choisis, pour violoncelle, contrebasse et 2 voix, en version acoustique, poétique et boisée avec, au programme, des morceaux de Tool, Queens of the Stone Age, the Offsprings, the Police, System of a Down, the Smiths, Prince, NOFX…

Le tout mis en scène, avec des déclamations poétiques entre chaque morceau, sur un ton tantôt onirique, tantôt incisif, grave ou plein d’humour.

Et Forest-Noir,

c’est un p’tit secret bien gardé; pas de vidéos ni d’audios sur le net. Pour découvrir notre univers, il faut nous voir en concert.

Restauration avec réservation conseillée avant le 28/03 à 20h Paëlla

Grande assiette 9€ Petite assiette 4.5€ Dessert selon opportunités du moment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:00:00

fin : 2024-03-30 23:30:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fartfelien@aol.com

L’événement « Forest Noir » en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2024-02-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)