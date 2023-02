Forest-Cleaning Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Rémy-en-Rollat Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Rémy-en-Rollat

Forest-Cleaning Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573, 4 mars 2023, Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Rémy-en-Rollat. Forest-Cleaning La Boire des Carrés Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 Saint-Rémy-en-Rollat Allier Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 La Boire des Carrés

2023-03-04 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-04 12:00:00 12:00:00

Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 La Boire des Carrés

Saint-Rémy-en-Rollat

Allier Saint-Rémy-en-Rollat Venez partager un moment de convivialité lors d’une matinée écocitoyenne en faveur de la biodiversité. Collecte de déchets ouverte à tous. ecocitoyen.ieqt@gmail.com +33 6 95 02 67 18 Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 La Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Rémy-en-Rollat Autres Lieu Saint-Rémy-en-Rollat Adresse Saint-Rémy-en-Rollat Allier Parking "Nord", coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 La Boire des Carrés Ville Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Rémy-en-Rollat lieuville Parking "Nord", coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 La Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat Departement Allier

Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Rémy-en-Rollat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-remy-en-rollat saint-remy-en-rollat/

Forest-Cleaning Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 2023-03-04 was last modified: by Forest-Cleaning Parking « Nord », coordonnées GPS: 46.189907, 3.407573 Saint-Rémy-en-Rollat 4 mars 2023 3.407573 Saint-Rémy-en-Rollat 3.407573 Saint-Rémy-en-Rollat Allier Allier coordonnées GPS: 46.189907 La Boire des Carrés Parking "Nord" Parking "Nord" Saint-Rémy-en-Rollat kb:France8403

Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Rémy-en-Rollat Allier