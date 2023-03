Forepabe – Journées portes ouvertes Tailleur de pierre, Sculpteur sur pierre, Maçon du patrimoine bâti Forepabe, 27 mars 2023, La Châtre.

Forepabe – Journées portes ouvertes Tailleur de pierre, Sculpteur sur pierre, Maçon du patrimoine bâti 27 – 31 mars Forepabe

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, FOREPABE vous accueillera du 27 mars au 31 mars 2023 ;

Nous vous ferons découvrir notre passion !

Nous vous expliquerons nos métiers et ferons des démonstrations de nos savoir-faire :

Maçon du patrimoine bâti

Tailleur de pierre

Sculpteur ornemaniste sur pierre.

Nous vous donnons rendez-vous du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023 de 9h à 17h30 au 14 rue du Maquis 36400 La Châtre

Entrée gratuite !

https://www.facebook.com/Forepabe/videos/1508720136163837

Forepabe 14 rue du maquis 36400 La Châtre La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire

tailleur de pierre sculpteur sur pierre

forepabe