FOREMAN + 1ère partie La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FOREMAN + 1ère partie La Dame de Canton, 8 février 2023, Paris. Le mercredi 08 février 2023

de 20h30 à 23h00

. payant Sur place : 12 EUR Prévente : 10 EUR

Foreman est un groupe franco-anglais basé à Paris composé de Emma Foreman (Mr Lear, Spasm) et Yan Péchin (Bashung, Brigitte Fontaine etc). L’ombre du velvet et de Brian Eno planent sur leur musique tout en mélangeant des ambiances cold wave et folk du plus bel effet . En attendant leur album qui sortira en 2023, ils seront en concert en version intimiste le 8 février à la Dame de Canton. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://www.damedecanton.com/ https://www.billetweb.fr/foreman-1ere-partie

